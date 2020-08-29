Киев, , 07:47 — REGNUM Певица Анастасия Приходько заявила, что до сих пор сталкивается с травлей на Украине, организованной против неё из-за участия в Евровидении от России. Об этом она 28 августа сообщила в эфире «4 канала».

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, — заявила певица. — Это меня преследует, мне очень обидно за это».

По её словам, травля началась в 2009 году, после того, как она была дисквалифицирована при отборе на Евровидение от Украины. Тогда Приходько решила представлять Россию и в таком качестве выступала на конкурсе.

«Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию», — объяснила она.

В 2019 году Приходько сообщала о нападении на неё во время концерта, который проходил в рамках избирательной компании.

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