Будапешт, , 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. Об этом сообщает агентство MTI.

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Иностранным гражданам будет запрещён въезд в страну без обоснованной причины. Граждан Венгрии, возвращающихся в страну, обяжут самоизолироваться на две недели, либо до дня предоставления ими двух отрицательных тестов на коронавирус.

Напомним, Венгрия стала первой из стран Евросоюза, которая открыла границы для граждан России в середине июля этого года. Вместе с тем, запрет на въезд лиц, имеющих подозрение на коронавирус, действовал всё время.

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