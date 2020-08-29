Тегеран, , 09:18 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному организацией по делам студентов Ирана, визы для иностранных студентов магистратуры и докторантуры будут выдаваться с 6 сентября 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 августа.

Глава Организации по делам студентов объявил, что начало учебного года для иностранных студентов-бакалавров в Иране запланировано на ноябрь 2020 года. По его словам, университеты могут подать заявки на студенческие визы для этих студентов-бакалавров в сентябре 2020 года.

«Иностранным студентам, включая тех, кто покинул Иран в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19), а срок действия их виз еще не истек, а также студентам, срок действия виз которых истек, не нужно продлевать свою студенческую визу до 1 октября по усмотрению университета, в котором они учатся; поэтому они могут въезжать в Иран через границы, однако должны принять необходимые меры для продления своих виз», — говорится в заявлении.