Тегеран, , 11:01 — REGNUM Около 112 человек в Иране умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 августа.

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«К настоящему времени в стране от коронавируса (COVID-19) скончались 21 249 граждан», — отметила она. Садат Лари подчеркнула, что 318 270 из общего числа 369 911 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и выписались из больниц.

По данным министерства здравоохранения Ирана, за последние 24 часа в стране было подтверждено 2115 новых случаев заражения COVID-19.

Вспышка опасного вируса COVID-19 уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия. Во всем мире было выявлено более 24,6 миллиона случаев заболевания, а число погибших превысило 836 000 человек.