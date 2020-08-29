Москва, , 06:41 — REGNUM Мнение немецких врачей о том, что жизнь блогера Алексея Навального находится вне опасности, опроверг врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, искусственной коме, в которую введен пациент, могут сопутствовать ряд осложнений, такие как инфекционные заболевания и закупорка сосуда тромбом.

Александр Мясников «Пишут «угрозы для жизни нет». Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия».

Телеведущий отметил, что для предотвращения этих патологий применяют антибиотики и препараты для разжижения крови. При этом он подчеркнул, что такие действия не означают победу.

«Да с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться далеко не значит победить», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты берлинской клиники «Шарите», в которой находится Алексей Навальный, объявили, что пациент остается в стабильном состоянии в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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