Лима, , 06:16 — REGNUM 629 961 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован с начала эпидемии в Перу, 28 августа сообщается на сайте перуанского минздрава.

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За сутки в стране подтверждено 5088 подобных фактов и 194 летальных исхода среди больных с COVID-19. Всего от осложнений при этом заболевании в республике умер 28 471 пациент.

Еще 438 017 человек выздоровели и завершили период домашней изоляции или были выписаны из медицинского учреждения. Перуанские специалисты проверили 3 124 076 проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Перу продлили до 30 сентября режим чрезвычайного положения в стрнане из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

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