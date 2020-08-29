Анкара, , 06:16 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Турции за минувшие сутки выросло на 1517, что стало рекордом за несколько месяцев, сообщили 28 августа в пресс-службе минздрава страны.

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По данным ведомства, последний раз такое число заразившихся врачи зарегистрировали 15 июня 2020 года, после чего эпидемия шла на спад.

Кроме того, в Турции за сутки умерли 36 пациентов. Это наибольшее число смертей с 17 мая. «Вылечились сегодня 1017 пациентов, всего — 241 809», — сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

О причинах ухудшения ситуации в ведомстве не сообщают. Ранее министр здравоохранения Коджа, опровергая информацию в СМИ, сообщал, что никаких указаний на вспышку коронавируса на курортах Турции нет.

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