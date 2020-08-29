Ухань, Китай, , 05:58 — REGNUM Учебные заведения в китайском Ухане откроются с 1 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

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Сообщается, что с 1 сентября 2842 учебных заведения города примут около 1,4 млн учащихся. При этом у властей города уже имеется экстренный план на случай вспышки коронавирусной инфекции. Также всем учащимся советуют носить медицинские маски по дороге в школу и домой, а также воздержаться от поездок общественным транспортом.

В самих школах должен быть сформирован запас средств для борьбы со вспышками инфекции, а также должны проводиться учения на случай новой эпидемии. От всех необязательных массовых собраний учебные заведения попросили воздержаться.