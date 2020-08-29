Нью-Йорк, США, , 05:21 — REGNUM Более 6 млн человек заразились коронавирусом в США с начала пандемии, передаёт 28 августа портал Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям.

В опубликованном отчёте говорится, что всего в США выявлено 6 092 545 инфицированных, число жертв вируса достигло 185,8 тыс., излечились 3,37 млн человек.

За США по этому показателю следуют Бразилия с 3,8 млн случаев и Индия с 3,46 млн. Всего в мире зарегистрировано 24,9 млн случаев заражения.

Ранее американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада.

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