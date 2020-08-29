Санто-Доминго, , 05:20 — REGNUM Парламент Доминиканской Республики одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране на 45 дней из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«Палата депутатов одобрила в эту пятницу резолюцию, которая уполномочивает президента республики Луиса Абинадера Корона продлить чрезвычайное положение на всей территории страны на 45 дней», — говорится в сообщении.

При этом продлеваться режим ЧС будет с 3 сентября на последующие 45 дней. В связи с таким режимом президент страны получает особые полномочия для борьбы с распространением инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 августа число случаев COVID-19 в Доминиканской Республике превысило 93 тысячи. С начала пандемии в стране скончались 1648 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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