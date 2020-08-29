Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM Американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада, пишет 28 августа газета The New York Times.

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Отмечается, что впервые пациент заразился весной: 18 апреля он сдал положительный тест, а к 27 апреля пациент выздоровел. Второй раз заболевание было выявлено в начале июня, при этом оно протекало в более тяжёлой форме.

«Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью», — сказал директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори.

Газета отмечает, что повторный случай заражения в США стал всего лишь четвёртым в мире: до этого один пациент был выявлен в Гонконге и два — в Европе.

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