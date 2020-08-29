Москва, , 05:08 — REGNUM В субботу, 29 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 30 августа в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, ночью — юго-западный, южный 2−7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +9… +14 °С ночью.

В воскресенье, 30 августа, днём в столице ожидается +23… +25 °С. По области +22… +27 °С. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °С. В течение суток по области местами ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью — гроза.