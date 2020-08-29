Сеул, , 04:35 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что из них 308 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом ежесуточно выявляемое число зараженных уже вторые сутки удерживается на показателе меньше 400. Центр отмечает, что с 14 августа в Южной Корее было выявлено 4630 случаев заражения новым коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на южнокорейской территории достигло 19 400. Также за 28 августа в республике скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии жертвой осложнений COVID-19 в Южной Корее стал 321 человек.

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