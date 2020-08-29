Буэнос-Айрес, , 04:16 — REGNUM Общее количество случаев излечения от коронавирусной инфекции нового типа в Аргентине составило 280 165, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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При этом на территории республики зарегистрировано 392 009 фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки этот показатель увеличился на 11 717 единиц.

Кроме того, за последние 24 часа в Аргентине выявили 222 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. Всего в стране по этой причине скончался 8271 пациент.

В течение всего периода наблюдений за пандемией проведено 1 196 878 исследований на инфицирование SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлеваются в стране до 20 сентября.

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