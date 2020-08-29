Мехико, , 04:16 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 5824 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 585 738. Также за 28 августа в Мексике скончались еще 552 человека с коронавирусной инфекцией. Всего от осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране умерли 63 146 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 августа число случаев COVID-19 по всей Латинской Америке превысило 7 млн. Отмечалось, что в настоящее время этот регион является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции.

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