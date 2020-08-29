Богота, , 03:48 — REGNUM 590 520 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Колумбии, включая 8498 новых фактов. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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За сутки в стране от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, умерло 299 пациентов. Всего в республике по этой причине скончалось 18 767 больных.

При этом 429 620 человек излечились от коронавирусной инфекции и выписались из больниц или завершили домашний карантин. Отмечается, что медицинские службы страны проверили в общей сложности 2 654 983 пробы анализа на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа, по данным ВОЗ, в мире число носителей коронавируса составило 24 299 923.

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