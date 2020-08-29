Абу-Даби, , 02:57 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 390 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в стране достигло 69 901. Также за минувшие сутки в ОАЭ скончался еще один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии там умерли 379 человек от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что ОАЭ остается наиболее пострадавшей от пандемии страной Персидского залива. При этом уже выздоровел 59 861 человек.