Красноярск, , 03:20 — REGNUM В субботу, 29 августа, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:30 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 29 на 30 августа ожидается до +10 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 августа, в Красноярске до +21 °C днём и до +12 °C ночью. Кратковременный дождь.

В понедельник, 31 августа, в Красноярске ожидается до +20 °C днём. Ночью — до +11 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 августа в Туруханском районе, Эвенкийском муниципальном районе, центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.

На юге Таймырского, в Эвенкийском муниципальных районах сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.