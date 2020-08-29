Бразилиа, , 02:01 — REGNUM Еще 43 412 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено за сутки в Бразилии, а с начала пандемии — 3 804 803 подобных факта. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Из них 2 976 796 случаев закончились выздоровлением пациентов и выпиской из больниц. Вместе с тем от осложнений при COVID-19 в Бразилии скончались 119 504 человека.

За последние 24 часа в стране выявлено 855 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зарегистрирован 281 581 новый носитель коронавируса.

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