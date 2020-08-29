Москва, , 09:15 — REGNUM Участники молодежной образовательной программы «Бизнес-уик-энд» запустили 120 новых бизнес-проектов с начала 2020 года. Об этом 29 августа заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в заключительный этап программы вышли 300 молодых людей, которые зарегистрировали 120 бизнес-проектов. Среди них были как ученики старших классов школ, так и студенты вузов. Они изучают основы ведения бизнеса параллельно с учебой.

«Больше 400 участников «Бизнес-уик-энда» в нынешнем сезоне — ребята 16−17 лет. Это примерно 10 процентов всех слушателей. Причем многие из них не просто интересуются предпринимательством, а всерьез настроены открыть и развивать свое дело. Конечно, мы будем поддерживать их и поможем сделать первые шаги к своей цели», — сказала Сергунина.

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