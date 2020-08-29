Бейрут, , 01:30 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 676 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минзрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 15 613. Также за минувшие 24 часа в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане умерли 148 человек от осложнений COVID-19.

При этом в ведомстве отметили, что введение карантинных мер не привело к снижению случаев заражения новой инфекцией. Тем не менее минздрав Ливана призывает всех жителей страны соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности.