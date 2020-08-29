Сингапур, , 00:32 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 94 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что среди новых случаев десять связаны с прибывшими в страну из-за рубежа, четыре — с распространением инфекции внутри страны, остальные — с общежитиями иностранных рабочих. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре достигло 56 666.

Также за 28 августа выздоровели 198 человек, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии в Сингапуре выздоровели 55 337 пациентов. В настоящее время в медучреждениях страны находится 71 пациент, их состояние оценивается как стабильное.