Кеноша , , 23:41 — REGNUM Наручники сняли с Джейкоба Блейка — чернокожего, который в результате выстрелов полицейских теперь не может ходить из-за паралича, сообщает 28 августа Reuters.

Наручниками он был прикован, как рассказал собеседник агентства, по обвинению в бытовом насилии, которое ему предъявляли ещё 6 июля 2020 г. Задержание 23 августа не было связано с делом о насилии, возбуждённым против Блейка.

Наручники с парализованного сняли после согласия его адвоката участвовать в судебных слушаниях. На этом судебном заседании будет обсуждаться вопрос законности ограничительных мер в отношении Блейка, поскольку, как отмечает агентство, его вообще не должны были задерживать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блейк был ранен полицейскими в городе Кеноша (штат Висконсин, США) 23 августа 2020 г. при задержании.

В результате Блейк оказался парализован ниже пояса и сейчас находится в больнице. Ранение Блейка полицейскими породило волну беспорядков в Кеноше.

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