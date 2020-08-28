Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 28 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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«В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 260 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4798 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 210 тысяч человек.