Ханты-Мансийск, 28 августа 2020, 23:00 — REGNUM В Югре учебный год начнётся с уроков здоровья. С таким предложением выступила глава ХМАО Наталья Комарова на совещании, посвящённом организации образовательного процесса.
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На уроках здоровья детям должны привить культуру ношения масок, гигиены рук и личных вещей и других мерах безопасности в период пандемии коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября школы Югры начинают работу в традиционном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора.