История вопроса

В России идет подготовка к новому учебному году, который начнется 1 сентября 2020 года по новым правилам. Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в школах. Они включают в себя не только уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, установку дозаторов с антисептиками и закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий. Утром всем учащимся будут измерять температуру, в случае выявления учащихся с признаками ОРВИ они будут изолироваться до приезда скорой помощи. Для каждого класса установят собственное время начала уроков и перемен. Масочный режим будет носить рекомендательный характер. Линейки 1 сентября в Минпросвещения решили отменить. А родители опасаются, что в новом учебном году будет снова введено дистанционное обучение.