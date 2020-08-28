Подгорица, , 22:53 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что по за сутки в стране проанализировали 601 ПЦР-тест, из которых позитивными на коронавирус оказались 105. Уже месяц обычно за сутки выявляют около 50 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Врачи также сообщили о смерти троих пациентов. Общее число умерших с начала эпидемии составляет 92 человека. Выздоровели 125 пациентов, всего активных случаев 840. Показатель активных случаев на 100 тысяч населения равен 135.