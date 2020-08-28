Париж, , 22:33 — REGNUM За прошедшие сутки во Франции подтверждено 7379 новых случаев COVID-19, число является близким у пиковым значениям конца марта, 28 августа сообщает Agence France-Presse.

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По сообщению минздрава Франции, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 267 077.

Жертвами COVID-19 во Франции за сутки стали ещё 20 человек. Общее число жертв эпидемии в стране возросло до 30 596.

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