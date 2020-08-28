Женева, Швейцария, , 22:26 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 281 581 новый случай заражения коронавирусом, скончался 6261 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 28 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего, по данным организации, за период с начала пандемии в мире выявлено уже 24 299 923 случая заражения, по меньшей мере 827 730 больных скончались.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 267 670 выявленных инфицированных и 4588 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.