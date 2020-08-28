Москва, 28 августа 2020, 21:45 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 28 августа выявлено 616 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.
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»В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 616 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, один военнослужащий с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.
Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 61 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 669 человек.