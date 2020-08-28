Москва, , 21:29 — REGNUM Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что авария произошла на 1-й Дубровинской улице. Евкуров находился на пассажирском кресле в одном из автомобилей.

В результате ДТП пострадал ребенок в коляске — он был задет одним из автомобилей, отскочившим от удара.

Также стало известно, что в автомобиле вместе с Евкуровым также на пассажирском сиденье находился вице-премьер России Михаил Бабич.

Оба чиновника остались на месте ДТП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.