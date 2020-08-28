Тирана, , 21:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в пятницу, 28 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 804 образцов в стране было зафиксировано ещё 112 случаев заражения коронавирусом. Ещё 132 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 9195 случаев заражения коронавирусом. 4923 человека уже излечились от COVID-19. 271 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов.

По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходит 4001 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов.

Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (2063), Дуррес (527), Шкодру (282). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

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