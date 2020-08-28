Скопье, , 21:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 28 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2018 человек было выявлено 159 носителей коронавируса. Ещё 212 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 14 163 случая заражения, 590 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались пять пациентов. Лечение проходят 2640 человек. 10 933 пациента уже здоровы.

Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны пандемии власти готовятся открыть 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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