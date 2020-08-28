Анапа, Краснодарский край, , 21:05 — REGNUM Туристические маршруты заповедника Утриш в Анапе Краснодарского края после крупного пожара закрыли до 4 сентября. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Утриш. Краснодарский край Chusshko

«В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией все туристические экомаршруты закрыты для посещения до 4 сентября», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный природный пожар между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в районе заповедника произошёл 24 августа, огонь тушили более двух суток, выгорело около 130 га. Власти объявили режим ЧС, полицией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным. причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.