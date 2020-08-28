Москва, , 20:51 — REGNUM Победители специального конкурса Фонда президентских грантов определены 28 августа 2020 года на заседании Координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года по указанию президента РФ Владимира Путина.

В этот раз некоммерческие организации представили 3 868 проектов.

Координационный комитет определил следующие значения проходных баллов: для проектов с запрашиваемой суммой до 500 тыс. рублей — 60; от 500 тыс. рублей до 3 млн — 65; от 3 до 10 млн — 68 и для проектов с запрашиваемой суммой свыше 10 млн — 70 баллов.

По результатам независимой экспертизы победителями конкурса стали 900 организаций. Они получат гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 2 млрд рублей. Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже 1 сентября.

Специальный конкурс Фонда президентских грантов был внеплановым и стал уже третьим в 2020 году. Таким образом, в этом году поддержку получили 5 319 проектов некоммерческих организаций, а общая сумма грантов составляет беспрецедентные 10,7 млрд рублей.