Курган, , 20:46 — REGNUM В Курганской области 17% школ не готовы принять детей в начале учебного года из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщил на пресс-конференции глава регионального управления МЧС Юрий Землянский.

Пресс-конференция главы регионального управления МЧС Юрия Землянского 45.mchs.gov.ru

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Сотрудники МЧС не приняли 113 школ Зауралья. Наиболее частыми нарушениями являются неудовлетворительное состояние путей эвакуации, неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре.

Юрий Землянский отметил, что работа по приёмке школ и устранению нарушений продолжается.