Липецк, , 20:40 — REGNUM В Липецкой области учителя, являющиеся классными руководителями, с 1 сентября начнут получать специальные выплаты из федерального бюджета — по пять или десять тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Доплату в десять тысяч рублей назначат педагогам, ведущим классное руководство в двух и более классах. Также классным руководителям доплачивают от пяти до шести тысяч рублей из бюджета Липецкой области. Новые федеральные выплаты не отменяют региональных. На специальные выплаты педагогам Липецкой области из федерального бюджета выделено почти 158 миллионов рублей.

«Самая главная задача педагога — развить и привить желание учиться. Поддержка классных руководителей, талантливых педагогов, реализующих инновационные образовательные программы, — одно из важнейших направлений в работе областной власти», — считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Дополнительные выплаты за классное руководство учителя будут получать в день зарплаты отдельной суммой, чтобы обеспечить прозрачность выплат. Мониторинг обеспечения необходимых доплат классным руководителям во всех регионах страны Минпросвещения России будет проводить ежемесячно.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Именно классные руководители выполняют основную работу по реализации воспитательного компонента образования.