Омск, , 20:12 — REGNUM Заявление уволенных в результате сокращения преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ) о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет, это блеф, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

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«Откроют, возможно, филиал зарубежного университета. Запад на это пойдёт охотно, потому что вопрос касается политики. Желающие найдутся, и немало. «Европейское образование» в России — весьма заманчивая перспектива для молодёжи, рассчитывающей, что данный «диплом» будет признан за границей. А вот как отнесётся к этому академическая среда и власть, вот это большой вопрос», — подчеркнул Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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»Данный «университет», полагаю, будет котироваться у либеральной части молодёжи», — резюмировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, создатели «Свободного университета» обещают, что обучение в нём будет бесплатным, а сам вуз будет международным. Однако при этом не сообщается, каков будет официальный статус вуза и статус его документов. Неизвестно также, кто будет оплачивать труд преподавателей и технически поддерживать работу нового университета.

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