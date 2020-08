Рим, , 20:11 — REGNUM Итальянские католические епископы в пятницу, 28 августа, представители папе Франциску новую редакцию миссала, в котором были изменены тексты молитвы «Отче наш» и гимна «Слава в высших Богу».

Решение было принято в конце 2018 года. В тексте «Отче наш» вместо фразы «не введи нас во искушение» (non ci indurre in tentazione) теперь следует «не оставь нас в искушении» (non abbondanarci alla tentazione). Епископы полагают, что такой перевод в большей степени соответствует оригинальному тексту.

В тексте «Славы в высших Богу» вместо фразы «мир за земле людям Его благоволения» (pace in terra agli uomini di buona volonta) теперь следует «мир на земле людям, возлюбленным Господом» (pace in terra agli uomini amati dal Signore).

Обязательным использование нового миссала станет после Пасхи 2021 года (4 апреля).