Тюмень, , 19:54 — REGNUM У Тюменского театра кукол 28 августа установили памятник «Сказочник Пётр Ершов и дети». Скульптура дополнила ансамбль — бронзовую фигуру Конька-горбунка и витраж с пером жар-птицы, сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

На открытии памятника Петру Ершову в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

По замыслу скульптора Сергея Титлинова, в памятнике соединились два века — XIX и XXI. Пётр Ершов изображён в одежде своего времени, а девочка и мальчик рядом с ним — наши современники.

«В этом году нашему Театру кукол исполняется 75 лет, и памятник — подарок его коллективу и всем тюменцам. Сказку Петра Ершова знают по всему миру, она издана миллионными тиражами на 30 языках», — сообщил на открытии координатор проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» Андрей Артюхов.