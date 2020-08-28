Рим, , 19:32 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 28 августа, в Италии умерли 35 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 206 902 человека, за день этот показатель увеличился на 348 (днем ранее — на 225).

Число подтвержденных носителей выросло на 1462 (днем ранее — на 1411), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 265 409.

В настоящее время заражены 23 035 человек — на 1103 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четыре недели подряд. За это время оно увеличилось почти на 11 000 — почти вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.