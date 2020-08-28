Москва, , 19:24 — REGNUM В ближайшее время транспортная ситуация в Москве не улучшится. Об этом написал руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык в Едином транспортном портале Москвы.

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его оценке, к концу августа — началу сентября количество автомобилей̆ на дорогах Москвы должно увеличиться еще больше, хотя уже сейчас их численность выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«В город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8−9 баллов», — отметил Кизлык.

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