Копейск, Челябинская область, , 19:07 — REGNUM В Челябинской области передано в суд уголовное дело об обороте более 750 кг наркосредств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Известно, что обвиняемым по трём статьям УК РФ является 29-летний гражданин Казахстана. По данным следствия, в садовом товариществе на территории Копейска он и неустановленные лица разместили химическое оборудование, а также реагенты и прекурсоры. С помощью всего этого выпускались наркотические средства для последующего сбыта.

В 2019 году он приготовил более 26 к. нарковеществ и хранил их для продажи, но был пойман полицейскими. У него нашли также более 28 кг нарковеществ и более 700 кг прекурсоров, которые применяются для выпуска таких средств.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Копейский городской суд.