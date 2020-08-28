Москва, , 19:01 — REGNUM Количество автомобилей, которые въезжают в столицу из-за МКАД, увеличилось с весны текущего года почти на треть. Об этом написал руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык на Едином транспортном портале Москвы.

Вьезд в Москву Александр Спиридонов

Подобная тенденция связана с тем, что граждане опасаются ездить общественным транспортом. По этой причине количество авто, въезжающих в Москву, с марта 2020 года возросло на 28%.

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На столичный трафик повлияли также закрытые границы. Многие из тех, кто обычно уезжает на лето из Москвы, остались в городе.

«А вот жители регионов, наоборот, проводят отпуска в столице, усиливая давление на транспортную систему еще больше», — отметил Кизлык.

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