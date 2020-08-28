Тюмень, , 18:50 — REGNUM В Тюменской области скончалась 44-летняя терапевт, у которой был выявлен COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Врач работала по инфекционному профилю, при очередном плановом тестировании у неё выявили коронавирусную инфекцию.

«Заболевание прогрессировало очень быстро. Были и некоторые хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания. Медики долго боролись за жизнь коллеги — она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия», — сообщили в штабе.