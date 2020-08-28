Бишкек, , 18:48 — REGNUM В Киргизию сегодня, 28 августа, вернулись 1563 киргизстанца, застрявшие в Оренбургской области России из-за закрытия границ по причине коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство иностранных дел республики.

Отмечается, что колонна из 25 автобусов вывезла граждан Киргизии транзитом через Казахстан, с властями которого была достигнута соответствующая договоренность.

Киргизское внешнеполитическое ведомство вновь призвало соотечественников, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахской границы до ее открытия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 27 августа, в Киргизию из Оренбургской области России прибыла еще одна колонна из 29 автобусов с 1715 киргизстанцами.