Тюмень, , 18:44 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

При этом в области возобновляется деятельность туристических баз, спа-отелей и баз отдыха. Кроме того, в регионе наблюдается стабилизация эпидобстановки по коронавирусу, это позволяет планировать дальнейшее закрытие инфекционных моногоспиталей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на 28 августа 2020 года зарегистрировано 7623 случая заражения коронавирусом, вылечились 6939 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.