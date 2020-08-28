Москва, , 18:58 — REGNUM Изменение предпочтений москвичей в сторону поездок на личном транспорте привело к нетипичной ситуации на дорогах столицы. Об этом заявил руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык, слова которого приведены на Едином транспортном портале Москвы.

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По словам Кизлыка, в предыдущие годы загруженность дорог постепенно падала с середины июня и сохранялась на низком уровне примерно до середины августа. Однако на данный момент почти каждый день максимальный̆ балл загруженности на 1−2 пункта выше, чем в прошлом году.

«Так, уже две недели подряд интеллектуальная транспортная система фиксирует проезды по городским дорогам около 3,24 млн уникальных автомобилей. Годом ранее их было 3,07 млн, а заторы даже в пятничные часы пик оценивались около 7 баллов, что тоже много по сравнению с прошлым годом», — написал Кизлык.

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