Москва, , 18:57 — REGNUM Жители Москвы продолжают отдавать предпочтение личному, а не общественному транспорту. Такой вывод следует из заявления руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаила Кизлыка, опубликованного на Едином транспортном портале Москвы.

Люди в масках у метро Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Ситуация с коронавирусом изменила транспортные привычки горожан. Несмотря на сокращение числа новых случаев коронавируса в столице, горожане по-прежнему отдают предпочтение личному транспорту. Так, 64% населения города считают его самым безопасным в нынешних условиях.

«Со своей стороны хотелось бы отметить, что городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно. Город внимательно относится к вопросам санитарной безопасности. Например, весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, тщательно и регулярно дезинфицируют», — отметил Кизлык.

Читайте ранее в этом сюжете: На железных дорогах Подмосковья устранили большинство нарушений

Читайте развитие сюжета: Ситуация на дорогах Москвы стала «нетипичной»