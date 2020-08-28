Москва, , 18:54 — REGNUM Бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев арестован до 3 октября 2020 года. Соответствующее решение принял 28 августа Бабушкинский районный суд Москвы.

Солнцев обвиняется обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причём масштаб махинаций оценивается в сумму свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, хищения связаны с поставками оборудования для Международной космической станции. Якобы материалы и техника закупались по завышенной стоимости.

Обвиняемый своей вины не признаёт. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Солнцева до 3 октября.

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