Кемерово, , 18:14 — REGNUM В школах Кемеровской области с 1 сентября регулярно будет проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Все школы снабдят кожными антисептиками и масками для преподавателей и персонала — они закупаются за счёт средств муниципального бюджета. На входе все учителя, школьники и родители будут проходить термометрию. Будет проводиться проветривание воздуха, а также обеззараживание с помощью рециркуляторов», — говорится в оперативном сообщении.

Напомним, что с 1 сентября ученики всех общеобразовательных школ Кузбасса будут заниматься очно.